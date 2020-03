In Cina sicuri: Shanghai Shenhua, vicino il ritorno dell’ex Inter Martins

Obafemi Martins è pronto a tornare in campo. L’attaccante e velocista, in passato protagonista in Italia con la maglia dell’Inter, è vicino al ritorno allo Shanghai Shenhua. Secondo quanto riferiscono con certezza diversi portali cinesi, il 35enne ex Seattle Sounders è approdato nuovamente in città per firmare il contratto. Il nigeriano, svincolato dal 2018, rimpiazzerà la partenza del connazionale Odion Ighalo approdato a gennaio al Manchester United.