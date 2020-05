In centinaia per l’ultimo saluto a Simoni. La moglie: “Tutto questo affetto ci commuove”

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gigi Simoni. Oggi in centinaia si sono recati per l’ultimo saluto al tecnico gentiluomo: “L’affetto che riceviamo da ogni parte d’Italia, da tifosi di ogni squadra, grandi campioni come Bergomi e Pablo Simeone o presidenti come Massimo Moratti, che ci è sempre stato vicino in questi mesi, ci conforta tantissimo e ci allevia il dolore per una perdita enorme. Speriamo di poter regalare a Gigi il tributo che merita nel ‘suo’ stadio: l’Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Vorremmo farlo ai primi di giugno quando sarà possibile spostarsi da una regione all’altra”, queste le toccanti parole della moglie Monica Fontani. Domani alle ore 16:00, nella Basilica di San Piero a Grado, saranno celebrati i funerali.

Foto: Lazio Twitter