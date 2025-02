In casa Real Madrid si ferma anche Valverde per la sfida contro il Betis

Federico Valverde non ha preso parte all’allenamento alla vigilia della sfida contro il Betis, e la sua assenza al Villamarín appare ormai certa come riportato da Marca vista la mancata comunicazione ufficiale dei convocati. Il centrocampista uruguaiano e lo staff tecnico sembrano concentrati soprattutto sulla partita di martedì prossimo contro l’Atlético Madrid. La Champions League rappresenta la priorità per Valverde, che ha già saltato le gare contro Girona e Real Sociedad.

Le condizioni fisiche di Valverde restano avvolte nel mistero, alimentando preoccupazioni sia all’interno del club che tra i tifosi. Contro il Manchester City ha disputato una prova deludente, consapevole della necessità di uno sforzo straordinario, ma ora sembra pagarne le conseguenze. Pur essendo stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Girona, non è sceso in campo nemmeno per un minuto. Si era allenato prima della partita contro il Real Madrid, ma alla fine non è stato convocato. Adesso, addirittura, non si allena più con i compagni. Vista la sua importanza per la squadra, sia come centrocampista che come possibile terzino destro, sarà fondamentale gestire la situazione con estrema cautela, soprattutto in vista della sfida contro l’Atlético.

Foto: Valverde instagram