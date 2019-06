In Brasile sicuri: Willian, offerta faraonica dalla Cina. I dettagli

Sirene cinesi per Willian. Secondo quanto riporta UOL Esporte, l’esterno offensivo brasiliano del Chelsea avrebbe ricevuto una proposta da capogiro dallo Shanghai Greenland Shenhua: sul piatto un ingaggio da 13 milioni netti a stagione, più un lussuoso appartamento in Cina e due macchine con autista annesso. Il classe ’88, però, non sembra intenzionato ad accettare l’offerta faraonica e continua a trattare con il Chelsea per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2020.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea