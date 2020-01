In Brasile sicuri: Reinier al Real Madrid, già svolte le visite. Ecco quando firmerà

Il Real Madrid – come vi abbiamo riportato – ha ormai completato l’operazione di Reinier Jesus. Il club spagnolo nei giorni scorsi è uscito allo scoperto per la stellina del Flamengo, classe 2002: le Merengues hanno raggiunto l’accordo con il club brasiliano sulla base di 35 milioni di euro più bonus. Ma non solo: lo stesso Reinier – come rivelato da GloboEsporte – nelle scorse ore ha svolto in Brasile la prima parte delle visite mediche per conto del Real, mentre una seconda tranche di controlli sarà effettuata in giornata. La firma sul contratto, invece, è prevista nei prossimi giorni, esattamente subito dopo il 19 gennaio, quando Reinier compirà i 18 anni. Un’operazione alla Vinicius, il talento prelevato un anno fa dal Real proprio dal Flamengo e che ha già fatto innamorare i tifosi blancos.

Foto: Twitter personale Reinier Jesus