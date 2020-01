In Brasile sicuri: il Real Madrid accelera per Reinier, c’è l’offerta al Flamengo

Il Real Madrid fa sul serio per Reinier Jesus. Secondo quanto riporta GloboEsporte (notizia confermata anche da AS), il club spagnolo nelle ultime ore sarebbe uscito allo scoperto per la stellina del Flamengo, classe 2002, corteggiato da mezza Europa. Le Merengues, si legge, vorrebbero fargli firmare un contratto dopo il 19 gennaio, quando il giocatore compirà i 18 anni, e mandarlo a giocare fino al termine della stagione nel Castilla, la squadra B dei Blancos. Il Flamengo per lasciare partire Reinier chiede oltre 35 milioni di euro, mentre il Real per ora ha messo sul piatto 30 più bonus. Nei prossimi giorni previsti nuovi contatti tra le parti, con il club spagnolo che spinge per chiudere l’operazione a stretto giro di posta.

Foto: Twitter personale Reinier Jesus