In Brasile sicuri: il Barcellona a un passo da Matheus Fernandes. I dettagli

Il Barcellona ha in pugno Matheus Fernandes, centrocampista del Palmeiras. Nei giorni scorsi l’autorevole Goboesporte aveva annunciato l’interesse dei blaugrana per il classe 1998, poi erano arrivate immediate conferme dalla Spagna (dal Mundo Deportivo all’agenzia EFE). Ora, secondo UOL Esporte, mancherebbe soltanto l’annuncio per il trasferimento di Matheus Fernandes al Barcellona. Operazione da 7 milioni di euro più bonus, il brasiliano – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – verrà girato subito in prestito al Celta Vigo per permettergli di giocare con continuità.

Foto: benin24tv.com