In Brasile sicuri: Flamengo, trattativa avanzata per lo svincolato Guarin

Possibile futuro in Brasile per Fredy Guarin. Secondo l’autorevole Globoesporte, infatti, il Flamengo sarebbe in trattativa avanzata con l’ex centrocampista dell’Inter, attualmente svincolato dopo l’avventura in Cina con lo Shanghai Shenhua. Il colombiano classe ’86 è stato accostato a diverse squadre, ora il Flamengo accelera con l’intenzione di arrivare alla fumata bianca.

Foto: Football Tribe