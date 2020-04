In Brasile sicuri: Flamengo-Jorge Jesus, trattativa per il rinnovo fino al 2021

Il Flamengo ha inanellato una serie di successi in Patria e in Copa Libertadores nell’ultima stagione e l’intenzione del club è ormai chiara: proseguire con Jorge Jesus in panchina. Il presidente Roberto Landim, dopo aver esternato la sua volontà nei giorni scorsi, ha avviato la trattativa con l’allenatore portoghese per il rinnovo. In Brasile numerosi quotidiani sono sicuri che presto arriverà la fumata bianca per estendere il rapporto fino al dicembre del 2021.