In Brasile sicuri: Everton brilla con il Gremio, pronto il rinnovo monstre

Quattro gol e tre assist nelle ultime 3 gare di campionato. Sono i numeri da urlo di Everton Sousa Soares, gioiello classe 1996 che sta brillando con la maglia del Gremio. E secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, in particolare da ESPN.com.br, sarebbe molto vicino l’accordo tra lo stesso Everton e il club di Porto Alegre per il rinnovo di contratto. L’attuale scadenza è fissata per giugno 2022 e verrà prolungata, con annesso un importante ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Un rinnovo monstre che potrebbe prevedere una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Copa America