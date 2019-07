In Brasile sicuri: Barcellona, domani incontro chiave con il padre di Neymar

Neymar vuole tornare a Barcellona. Lo ha ripetuto al Paris Saint-Germain, è l’unico obiettivo e vuole a ogni costo mantenerlo. Lo stesso club blaugrana ha intenzione di accontentarlo per riaccogliere uno straordinario talento. Nell’operazione con il Psg potrebbe entrare una contropartita (Coutinho o Dembelé), ma di sicuro le trame sono in corso. E domani potrebbe essere un giorno molto importante in tal senso: come riporta l’autorevole portale brasiliano “Esporte Interativo”, il legale e e il padre di Neymar domani saranno a Barcellona per un incontro chiave con André Cury, dirigente blaugrana. Tra le parti – si legge – c’è grande fiducia per un esito positivo dell’affare. Un summit, dunque, che potrebbe risultare decisivo per il futuro dell’asso brasiliano.

Foto: AS