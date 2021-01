In attesa di Mandzukic il Milan ritrova re Zlatan

Torna in campo da titolare dopo 2 mesi, ma non sembra essere cambiato molto. Il solito trascinatore, nonostante la sua assenza sia stata ben sopperita in questi mesi: il Milan anche senza lo svedese era riuscito a mantenere la testa del campionato, ed adesso con Ibra in campo cercherà non solo di mantenerla, ma di allungare. La sua sola presenza incute timore negli avversari, tanto che dopo nemmeno 7 minuti Lykokgiannis decide di stenderlo subito. Il campo si vedeva che gli fosse mancato, e già che c’era, ha affrontato lui stesso gli undici metri con una esecuzione perfetta. Circa un anno fa, sempre in quel di Cagliari segnava la sua prima rete dal ritorno in rossonero, oggi, la sua doppietta ai sardi permette di continuare a sognare. Il tutto in attesa dell’ufficialità di Mario Mandzukic, che può rappresentare una ulteriore freccia all’arco di Stefano Pioli. Ibrahimovic e Mandzukic, cinque anni dividono i due sulla carta di identità, perciò non si può parlare di generazioni diverse a confronto, ma di rispetto reciproco: di Mandzukic per Zlatan, e viceversa. Uno che all’attuale leader dello spogliatoio milanista piace, perché è un vincente come lui, come lui non si arrende, combatte fino all’ultimo pallone. E che può aiutare il Milan a lottare fino all’ultima giornata e ad intimorire gli avversari. Parole di Zlatan.

Foto: Twitter Milan