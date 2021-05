In attesa dei grandi, i giovani di Nicolato provano a fare l’impresa

Mancano 11 giorni all’inizio dell’Europeo, ma l’Italia può già da oggi tifare per la Nazionale di Nicolato per l’Europeo Under 21. Gli azzurrini sono arrivati ai quarti di finale e oggi alle 21 sfideranno il Portogallo di Rafael Leao. Il giocatore del Milan è solo uno dei giocatori talentuosi portoghesi, ma l’Italia ha anche delle frecce al proprio arco partendo dal tandem d’attacco formato da Raspadori e Scamacca che già nella parte iniziale della competizione si erano fatti vedere. In pochi giorni la Nazionale Under 21 potrà fare l’impresa, prima che parta l’Europeo dei grandi i ragazzi terribili di Nicolato cercheranno di rendere questa estate già speciale per l’Italia.

Foto: Vivo Azzurro