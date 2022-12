In Argentina è festa nazionale: Messi porta la coppa a casa

Le strade di Buenos Aires si sono riempite di milioni di argentini, pronti a festeggiare un trofeo che mancava da 36 anni.Nella giornata di ieri, i calciatori argentini, prima di raggiungere la loro patria, hanno fatto scalo a Roma, dove sono atterrati circa alle 16.30 di pomeriggio. Giunti a Roma, dopo 14 ore di viaggio, la Nazionale di Scaloni è finalmente atterrata a casa sua, iniziando il tour sul pullman che tutt’ora li sta scarrozzando per le strade argentine. Trasportati dal classico pullman a due piani, i giocatori dell’Albiceleste stanno girando le strade della città dopo aver trascorso la notte al centro sportivo di Buenos Aires. Oggi, in Argentina, non si lavora, si festeggia, come ha fatto intendere il presidente Alberto Fernandéz che ha proclamato festa nazionale, permettendo a tutti di poter vivere una giornata indimenticabile. Dopo 36 anni, l’Argentina e Leo Messi possono tornare a sfilare e festeggiare tra la gente, con la Coppa del Mondo tra le mani. Dall’Argentina riportano che i festeggiamenti stanno procedendo al meglio, con Paredes che ha rischiato molto scansandosi da un cavo dell’elettricità vicino a cui il suo pullman è passato molto vicino.

Il coro “Muchachos” intona l’Argentina intera, calciatori e tifosi iniziano a cantarlo con tutta la voce possibile.

Foto: Instagram Fifa