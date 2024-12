Impressionante Inter: 6-0 in casa Lazio con Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram

L’Inter vince con un roboante 6-0 in casa della Lazio, nel posticipo della giornata di Serie A. Un risultato pesantissimo, che rilancia in toto le ambizioni dei nerazzurri in chiave scudetto, rispondendo alla grande alle vittorie di Atalanta e Napoli. Una gara complicatissima all’inizio per i nerazzurri, molto più di quanto dica il punteggio. Buonissima Lazio per oltre 30 minuti, con grande atteggiamento e potenziali palle gol. La gara cambia prima con l’infortunio a Gila, che è costretto ad uscire per un problema al 28′, dentro Gigot. L’Inter, sorniona, approfitta nel finale delle chance che ha.

Al 40′ azione convulsa in area di rigore, l’ex de Vrij arriva a segnare ma c’è un chiaro fuorigioco di Lautaro che partecipa all’azione. Ma sulla stessa azione, prima del fuorigioco, c’è un tocco di mano di Gigot e quindi calcio di rigore per l’Inter. Dagli 11 metri va Calhanoglu che non sbaglia. La Lazio accusa il colpo tra proteste enormi, ma neanche il tempo di battere che arriva il 2-0 nerazzurro. E’ Dimarco a siglare il raddoppio al 43′.

Nella ripresa, l’Inter ritorna in campo con una cattiveria e determinazione strepitose. Al 51′, tris dell’Inter con Barella. Capolavoro del centrocampista italiano con un destro da fuori al volo, meraviglioso che indirizza definitivamente la gara. Due minuti dopo, al 53′, cala il poker l’Inter con Dumfries, che chiude definitivamente i conti.

L’Inter si limita al possesso palla, la Lazio per orgoglio prova a trovare la rete della bandiera, ma il gol nel finale lo trova ancora l’Inter, per la manita, con Carlo Augusto che fa calare il sipario alla gara. All’89’, arriva il 6-0, con Thuram, una grande azione personale. Finisce 6-0 per l’Inter all’Olimpico, prova di forza dei nerazzurri. L’Inter sale a 34 punti, al terzo posto, ma con una gara in meno rispetto ad Atalanta e Napoli e vincendo il recupero a Firenze sarebbe prima. La Lazio si ferma, resta a 31 punti, al momento quarta insieme alla Fiorentina, a +3 sulla Juventus.

Foto: twitter Inter