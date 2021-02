Impresa Torino: da 0-3 a 3-3 in casa dell’Atalanta! Colpo Spezia

Pareggio dell’Atalanta, impresa dello Spezia in casa del Sassuolo. Gli anticipi del sabato hanno subito riservato una grande sorpresa: al Mapei Stadium la squadra di Italiano ha ribaltato lo svantaggio propiziato da Caputo al 25’ grazie a Erlic al 39’ con un colpo di testa, nella ripresa il sorpasso firmato da Gyasi al 38’ bravo a infilarsi in mischia su angolo di Bastoni. A Bergamo sembrava tutto facile per l’Atalanta avanti di tre gol dopo 21 minuti grazie a Ilicic (15’), Gosens (19’) e Muriel (21’). Poi la clamorosa rimonta del Torino che prima ha accorciato con Belotti al 42’, bravo a ribadire in porta un rigore da lui calciato e respinto da Gollini, quindi ha accorciato con Bremer prima dell’intervallo. E nella ripresa partita in bilico, legni colpiti da Singo e Miranchuk, poi al 39’ st il neo-entrato Bonazzoli ha trovato il 3-3 di testa sfruttando una punizione di Verdi.

Foto: twitter torino