Impresa Ternana: 3-1 con Sorensen, Defendi e Falletti. Parma, secondo stop di fila

Grande successo per la Ternana, che tra le mura amiche del Libero Liberati ha battuto il Parma per 3-1. Le reti umbre sono state realizzate da Sorensen, Defendi e Falletti. Inutile la marcatura di Benedyczak al 76′ per i ducali. Dopo il pareggio col Monza, arriva dunque la prima vittoria per i ragazzi di Cristiano Lucarelli. Secondo stop di fila, invece, per il Parma di Maresca.

Foto: Twitter Ternana