Impresa Reggina: Menez e Galabinov (rigore) stendono il Parma

È da poco terminata Reggina-Parma, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B. La formazione amaranto ha vinto per 2-1 grazie alle reti di Menez (14′) e Galabinov (rigore 72′). Di Franco Vazquez l’inutile gol dei ducali. È un grande risultato per la Reggina, che ha offerto una bellissima prestazione, dando seguito alla vittoria sul campo del Vicenza. Male il Parma: 3 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime sei partite.

Foto: Instagram Reggina