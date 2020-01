Impresa Fiorentina: batte (in dieci) l’Atalanta e vola ai quarti di Coppa Italia. Primo gol per Cutrone

La Fiorentina batte un colpo e compie una piccola impresa al Franchi. La squadra di Iachini sconfigge l’Atalanta per 2 a 1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà l’Inter. Un pomeriggio di festa, reso ancora più prezioso dal primo gol in maglia viola di Patrick Cutrone: l’attaccante ha sbloccato il match all’11’, su assist di Dalbert. La Dea gioca con aggressività, colpisce una traversa (con Pasalic), e poi trova il pareggio nella ripresa, grazie al gol dell’ex, Ilicic. Al 70′ ingenuità di Pezzella che, già ammonito, si prende un secondo giallo per simulazione. La Fiorentina gioca gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica ma, nonostante ciò, trova la forza di tornare in vantaggio grazie a una sassata di Lirola che buca Gollini. E’ il gol della vittoria, il gol che regala a Iachini i quarti della competizione contro l’Inter di Antonio Conte.

Foto: Twitter Fiorentina