Impresa Chelsea: da 0-1 a 2-1 in casa del City, Marcos Alonso al 93’!

All’Etihad si affrontavano Manchester City e Chelsea, gara valida per il 35esimo turno di Premier League. Sterling porta avanti i Citizens, che in caso di successo sarebbero campioni, ma nel finale di primo tempo Aguero si fa parare goffamente un rigore, il tentativo di cucchiaio dell’argentino fallisce miseramente con una parata comoda di Mendy.

Nella ripresa Ziyech fa 1-1 e ci sono ben due gol annullati ai Blues per offside, nel finale arriva anche la beffa per i padroni di casa, Marcos Alonso al 93′ riesce a battere Ederson firmando il 2-1 definitivo: la festa per il titolo è soltanto rimandata per la squadra di Guardiola.

Foto: Twitter Chelsea