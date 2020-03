Impresa Atletico ai supplementari: doppio Llorente e Morata, il Liverpool campione eliminato

L’Atletico Madrid compie l’impresa e, dopo il successo per 1-0 dell’andata al Wanda Metropolitano, soffre e passa comunque il turno. Ad Anfield il Liverpool assedia gli spagnoli e trova il vantaggio in chiusura di primo tempo con la rete di Wijnaldum di testa. Nella seconda frazione la banda del Cholo regge l’onda d’urto e si vai ai supplementari. Dopo 4 minuti Firmino segna il gol dell’illusione: colpo di testa dopo un cross dalla destra, palo, e sulla respinta il brasiliano appoggia in rete. Qualificazione archiviata? Assolutamente no. Adrian, sostituto dell’infortunato Alisson, la combina grossa e rinvia male sui piedi Marcos Llorente che la piazza nell’angolino lontano. Al 105′, ancora l’ex Real Llorente, spara dal limite e firma il 2-2. Al 120′ Morata cala il tris col mancino concludendo una fatale ripartenza. Klopp, campione in carica, saluta la Champions. Simeone esulta e vola ai quarti.

Foto: Champions League Twitter