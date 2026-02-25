Impresa Atalanta: Borussia Dortmund battuto 4-1. Decide un rigore di Samardzic al 98′

25/02/2026 | 20:46:35

Rimonta completata per l’Atalanta che al 98′, con un rigore di Samardizic, vola agli ottavi di finale di Champions League. Finisce 4-1 al Gewiss Stadium contro il Borussia Dortmund che aveva vinto 2-0 al Westfalenstadion. Al 5′ subito Atalanta in gol. Scamacca indirizza subito bene la qualificazione per la Dea. Ottimo primo tempo per i nerazzurri bergamaschi che flirtano più volte con il secondo gol. Il raddoppio arriva al 45′. E’ Zappacosta a trovare il 2-0 che pareggia i conti con il 2-0 di Dortmund.

Nella ripresa, l’Atalanta torna in campo con la stessa fame, trovando subito il tris con un gran colpo di testa di Pasalic. Atalanta che ribalta il 2-0 di Dortmund e vede gli ottavi. Il Borussia però reagisce. Palo di Beier, poi Guirassy, quasi a porta vuota, liscia clamorosamente. Ma il gol è nell’aria e arriva al 75′. Adeyemi, appena entrato, trova un sinistro a giro che batte un ottimo Carnesecchi. 3-1 a Bergamo che vuol dire supplementari. L’Atalanta non ci sta e al minuto 82 sfiora il 4-1. Samardzic esplode un sinistro al vetriolo, palla che sfiora il palo.

Sembra ormai vicina l’appendice dei supplementari. Ma il Borussia si suicida al 94′. Il portiere sbaglia il rinvio, lanciando Soulemana che crossa, Krstovic sta per impattare di testa a porta vuota ma viene anticipato da Bensebaini. Il difensore però con il tacco colpisce prima l’attaccante. E’ rigore ed espulsione (doppio giallo). L’ultima palla del match è di Samardzic che insacca il 4-1, il gol della qualificazione agli ottavi di finale.

Foto: sito Atalanta