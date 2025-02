Implacabile Kolo Muani: 5 gol in 3 partite. Nessuno come lui in Serie A nell’era dei tre punti

La Juventus passa a Como e a decidere la gara, ancora una volta, è un super Kolo Muani che trova la rete due volte e lancia i bianconeri al quarto posto. Con questa doppietta, come riportato da Opta, Kolo Muani è diventato il primo giocatore della Juventus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Ma non solo. È anche il primo calciatore a segnare cinque reti nelle prime tre presenze nel massimo campionato italiano.

Foto: Instagram Juventus