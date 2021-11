Immobile: “Voglio essere il centravanti dell’Italia per il Mondiale 2022. Le critiche? Un po’ mi fanno soffrire”

Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana. Ecco le parole dell’attaccante della Lazio direttamente da Coverciano: “Il modo di giocare alla Lazio mi aiuta anche qui in Nazionale. Non gioco più con uno vicino e questo mi cambia, è così anche in Nazionale. A ottobre non c’ero, ma ora cercherò di mettere tutto me stesso in campo per queste due gare. Sono partite importanti, difficili, vogliamo raggiungere l’obiettivo come sempre fatto. Voglio essere il centravanti del Mondiale 2022. E’ un sogno e un obiettivo, i sogni e gli obiettivi vanno perseguiti. “.

Sulle critiche: “Non lo nego, un po’ mi fanno soffrire. So che i numeri che ho con la Lazio non sono gli stessi che ho qui ma non si possono paragonare, qui giochiamo 7-8 gare l’anno e magari arrivi in una condizione non proprio buona. Io vorrei fare gli stessi gol, ma non tutto ciò che desideriamo ci riesce. Sono soddisfatto per quanto faccio con questa maglia, le prestazioni sono buone ma so che devo fare qualche gol in più“.

Sulla Svizzera: “Per quanto riguarda la gara con la Svizzera, è una gara difficile. Pressano molto e l’abbiamo visto nel match d’andata, anche se lì abbiamo disputato una buona gara. Bisogna migliorare nella finalizzazione rispetto alla gara d’andata, ma per quanto riguarda il gioco la squadra ha fatto una buona gara“.

Foto: Twitter Euro 2020