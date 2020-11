Immobile: “Totti o Del Piero? E’ come scegliere tra amatriciana e carbonara”

Intervenuto in diretta su Twitch, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha risposto ad alcune domande di alcuni follower collegati.

Una in particolare, su chi preferisse tra Totti e Del Piero: “Totti o Del Piero? È come scegliere carbonara o amatriciana, è difficile decidere. Due fuoriclasse, ognuno può scegliere e fare le sue preferenze”.

Infine, una battuta sulla Nazionale: “Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c’è l’Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne”.