Immobile sull’infortunio: “È una cosa abbastanza lieve. Ora di tempo per recuperare ce n’é tanto, pure troppo”

In occasione della Partita per la Pace, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni della Rai ha fatto il punto della situazione sulle proprie condizioni fisiche: “Come sto? Bene, per fortuna non si è riaperta la vecchia cicatrice, è una cosa abbastanza lieve che mi permetterà di recuperare in tempo. A dir la verità, ora di tempo ce n’è tanto, pure troppo. Ma sto abbastanza bene”.

Foto: Twitter Lazio