Immobile su rigore al 95′! La Lazio vince 1-0 contro la Fiorentina

Immobile subentra e trasforma il rigore della vittoria al 95′! La Lazio vince 1-0 contro la Fiorentina all’Olimpico. La partita occasione della gara capita ai padroni di casa con Castellanos si muove in profondità, rientra e cerca l’assist per Luis Alberto che calcia da distanza ravvicinata, mandando il pallone sull’esterno della rete. Al 14′ arriva la risposta dei viola: Bonaventura verticalizza per Beltran, che si infila tra i due centrali, salta Provedel e deposita in porta. Dopo il check del VAR, però, Marcenaro annulla per un tocco di braccio del centravanti argentino. Ci prova ancora il Vikingo tre minuti dopo, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. Nella ripresa la Lazio si rende pericolosa a più riprese con Felipe Anderson, ma Terracciano risponde presente e chiude la porta all’esterno brasiliano. Al 77′ è il momento di Ciro Immobile, Sarri inserisce il centravanti italiano in cerca del gol vittoria. E questo arriva all’ultimo pallone giocato della gara: colpo di testa di Vecino e tocco con il braccio di Milenkovic. Marcenaro non ha dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto si presenta proprio Ciro Immobile che spiazza Terracciano mette a segno il suo 199 gol in carriera. Termina così 1-0 all’olimpico, terza vittoria consecutiva per i biancocelesti.

Foto: Instagram Lazio