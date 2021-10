Immobile: “Stiamo cercando di capire cosa ci fa perdere la tranquillità. Ritiro? Ecco che penso”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale dei biancocelesti per commentare la sconfitta odierna per 4-1 contro il Verona. Di seguito le sue parole:

“La squadra è molto delusa dall’atteggiamento e dal risultato, come il mister. Ognuno di noi deve guardarsi dentro e farsi un esame di coscienza, probabilmente non stiamo dando tutto. Ci dispiace per i tifosi, dobbiamo lavorare e migliorare i nostri risultati in trasferta per tornare quelli di una volta. Qual è il problema della Lazio? Stiamo cercando di capire cosa ci fa perdere la tranquillità, crediamo nel lavoro del tecnico e del suo staff, il gioco è molto diverso rispetto al precedente, ci vorrà tempo ma questo non rappresenta un alibi per le prestazioni di oggi e di Bologna. Resto convinto della qualità della squadra, fatichiamo a tirare fuori il nostro carattere e questo è uno dei principali problemi da affrontare. Ora ci servirebbe trovare continuità, una serie di risultati positivi consecutivamente, preparare una gara con una vittoria è più semplice, dobbiamo rimboccarci le maniche. Ritiro? Quando si subiscono sconfitte del genere è meglio rigiocare subito per dimostrare che è stata solo una caduta e c’è voglia di rialzarsi subito: c’è poco tempo, penso la società abbia deciso per il ritiro e questo poco tempo lo vivremo tutti insieme”.

Foto: Twitter Lazio