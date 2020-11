Immobile: “Stasera volevo dare qualcosa in più ai miei compagni. Quando non gioco a calcio sto male”

Ciro Immobile ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta che ha regalato i tre punti alla Lazio contro lo Zenit:

“Quando non gioco a calcio sto male, mi sento come un bambino a cui mancano i giocattoli. Ci metto tutta la passione e tutta la buona volontà, ho dedicato una vita e non poter giocare nonostante stessi bene rende doppia la rabbia. E stasera volevo dare qualcosa in più ai miei compagni”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio