Immobile: “Sono tornato carico, mi hanno dato fastidio le critiche da parte di chi non mi conosce”

Ciro Immobile ha parlato a Sky Sport dopo aver segnato nel suo ritorno in campo, a Crotone, vincendo per 2-0 con la sua Lazio:

“Mi ha dato fastidio chi ha parlato di me come uomo senza conoscermi e questo mi ha mandato in bestia. Io non rispondo mai alle critiche calcistiche perché ognuno è giusto abbia la sua opinione ma non sull’uomo.

L’esultanza? Non volevo zittire nessuno, era solo una giochino che mi era stato chiesto da degli amici…

Sono davvero contento per la Nazionale e le vittorie che ci hanno portato alla vittoria del girone. Ho sentito Mancini e tutto il gruppo, così come quello della Lazio. Sono tornato carico e quella di oggi era la gara giusta per conquistare una vittoria importante”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio