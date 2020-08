Immobile: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Dedico il record alla mia famiglia”

L’attaccante della Lazio dopo il record in Serie A e la scarpa d’oro conquistata davanti a Ronaldo e Lewandowski, ha commentato a Lazio Style Channel dopo la gara contro il Napoli. Così Ciro Immobile: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto, ricordo da dove sono partito, penso di poter essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi. Dedico il record di gol alla mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, mia moglie e i miei figli. Se credi pienamente nei tuoi sogni, prima o poi questi si realizzano. Ringrazio il mister, lo staff e i miei compagni di squadra per avermi aiutato a raggiungere questi prestigiosi obiettivi. E ci tengo a dire grazie anche ai tifosi, che mi sostengono da 4 anni insieme alla Società. Aver vinto la Scarpa d’oro è un motivo di grande orgoglio, mi fa entrare nella storia di questo sport. Ancora mi emoziono se penso a come sono stato accolto dalla squadra dopo la tripletta realizzata contro l’Hellas Verona.”

In mattinata poi l’attaccante biancoceleste ha ringraziato i tifosi attraverso un lungo post su instagram.

Foto: twitter Lazio