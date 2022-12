Immobile smaltisce l’influenza. L’attaccante parte per il ritiro in Turchia con il gruppo

Ciro Immobile ha superato la febbre che lo aveva costretto a saltare l’allenamento giovedì e venerdì mattina con il gruppo biancoceleste: partirà dunque con la Lazio per il ritiro di una settimana in Turchia a Manavgat, dove gli uomini di Sarri affronteranno alcune amichevoli per preparare l’inizio del campionato, che comincerà il 4 gennaio.

Foto: twitter Lazio