Immobile si ritira: “La mia famiglia ha bisogno di me, ma ci rivedremo”

14/08/2026 | 20:48:27

Ciro Immobile si ritira a 36 anni. L’attaccante di Torre Annunziata ha risolto il suo contratto con il Paris FC, club in cui si è trasferito dal Bologna durante il calciomercato invernale. A comunicarlo è stato il club francese stesso con un post su Instagram: “Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda”. Ai suoi compagni ha detto: “So che è un momento duro per me, perché vado a concludere un grande momento della mia vita. Amo questo lavoro, con tutto il mio cuore, ma devo dire onestamente con tutto me stesso com’è la situazione, adesso. E non è una scelta facile, perché siete dei grandi ragazzi e una grande famiglia, sono felice di tutti e mi trovo bene con ognuno di voi. anche l’allenatore e lo staff. Ma per me ora è tempo di stare di più con la mia famiglia perché loro sono venuti con me ovunque: ho avuto bisogno di loro per 17 anni, ora sono io che servo a loro. La mia decisione è presa, smetto di giocare e auguro il meglio a tutti. Ci rivedremo, tornerò comunque a Parigi per le partite perché vi voglio tanto bene”.

foto x paris