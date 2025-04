Immobile si è inceppato. In Turchia pioggia di critiche, probabile addio in estate

Ciro Immobile si è inceppato, appena tre gol nel 2025, un rendimento non all’altezza dell’investimento fatto dal Besiktas. Al punto che, secondo uno studio, l’ex bandiera della Lazio costa poco meno di 600 mila euro per ogni rete fin qui segnata, cifre davvero importanti. Le critiche sono state velenose e impietose nelle ultime settimane, secondo Fanatik l’addio di Immobile al suo attuale club verrà sancito a fine stagione. Ricordiamo che l’ingaggio dell’attaccante è di circa 6 milioni più un paio di milioni di bonus, un aspetto da tenere in considerazione pensando a un trasferimento nei prossimi mesi.

Foto: sito Lazio