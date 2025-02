Immobile: “Scudetto? L’Inter ha tre competizioni, alla lunga possono pesare”

Una sfida apertissima quella che sta vivendo la Serie A per quanto concerne la vetta della classifica. A condurre, infatti, c’è l’Inter a quota 57 punti, al secondo posto il Napoli con 56 punti e al terzo posto segue l’Atalanta con 54 punti. Insomma, basta un semplice errore per fare in modo che il podio cambi, con i nerazzurri e il club partenopeo che dovranno incontrarsi nel prossimo turno di campionato. A parlare di questa lotta per il vertice del campionato italiano, direttamente da Bahrain per la Formula 1, è stato Ciro Immobile. Queste le sue parole a Sky Sport: “Sto vivendo una bella esperienza in Turchia, sono felice. Il campionato è duro, ma stiamo cercando di dire la nostra. Chi vince la Serie A? Sicuramente è una bella sfida perché si tratta di un campionato aperto. L’Inter rispetto a Napoli e Atalanta ha 3 competizioni, alla lunga questa cosa può pesare”.

FOTO: Twitter Besiktas