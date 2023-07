Immobile: “Scriviamo ancora la storia, insieme”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, sui social del club capitolino ha lanciato un messaggio che può significare tanto per il suo futuro. L’attaccante, nello spot per la campagna abbonamenti della Lazio, recita la frase: “Scriviamo ancora la storia, insieme. Abbonati per vivere intensamente una stagione avvincente. Ti aspetto”.

Insomma, parole d’amore per il club, visto anche il momento. Come raccontato, arrivata a Lotito l’offerta araba da almeno 35 milioni per il cartellino di Immobile. Ma le parole dell’attaccante farebbero pensare a una sua decisione di restare alla Lazio.

Foto: Instagram Lazio