Immobile risponde a Pellegri e salva una brutta Lazio: 1-1

Finisce 1-1 il posticipo del sabato tra Lazio e Torino all’Olimpico.

La Lazio prova a fare la partita ma il Torino non sta a guardare e quando può riparte, facendo male ai padroni di casa. Al 27′, palo di Bremer su un colpo di testa da azione d’angolo. Qualche minuto dopo, Pobega da fuori impensierisce il portiere biancoceleste Strakosha. La Lazio perde Patric al 43′, entra Luiz Felipe.

Ma anche il Torino torna in campo con una sorpresa, con Belotti rimasto negli spogliatoi per un problema fisico, entra al suo posto Pellegri. L’attaccante, ex Milan, dopo essersi fatto ammonire, al 56′ sblocca la gara.

Su azione di calcio d’angolo, Pellegri di testa insacca in rete. Gioia per l’attaccante che dopo 18 lunghi mesi di assenza dal gol. La Lazio non ci sta e reagisce.

Al 77′ sembra fatta per Milinkovic-Savic, ma Berisha compie un miracolo incredibile. Assalto dei biancocelesti. Che però trovano un ottimo Torino a difendere il vantaggio, fino al 93′.

Assalto finale della Lazio. Cross morbido perfetto di Sergej Milinkovic-Savic che pesca Ciro Immobile, che stacca bene e incorna da distanza ravvicinata sulla sinistra. E’ l’1-1 finale.