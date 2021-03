Immobile riceve la Scarpa d’Oro: “Emozione enorme, è il frutto del lavoro fatto con mister e squadra”

Arrivato al Campidoglio, accompagnato dalla propria famiglia, per ricevere la Scarpa d’Oro, conquistata grazie alle 36 reti realizzate nel campionato di serie A 2019-2020, Ciro Immobile ha espresso tutta la propria soddisfazione per il riconoscimento ricevuto: “È un’emozione enorme, sono orgoglioso anche di riceverlo qui in questa sala al Campidoglio. Con i tifosi -riporta Tmw- sarebbe stata un’altra cosa, quindi glielo dedico a loro, che stanno soffrendo nel non poter venire allo stadio. Devo ringraziare la mia famiglia se sono cresciuto così. Non ho mai sentito la mancanza dei miei genitori, anche se sono andato via di casa da giovane. La Scarpa d’oro è il frutto del lavoro che ho fatto con il mister e la squadra. Anche i miei compagni hanno vinto questo premio, non avrei mai immaginato di poter vincerlo da solo. Mi sono emozionato alle parole del presidente: quando mi elogiano per le mie qualità umane è bellissimo“.

Foto: Twitter Lazio