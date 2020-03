Immobile replica a Jessen: “Lunga siesta? Dillo ai parenti delle persone morte”

Giorni fa il medico britannico Christian Jessen ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia affermando: “Gli italiani stanno usando la pandemia come scusa per una lunga siesta”. Ciro Immobile ha replicato attraverso il proprio account Instagram al medico del programma tv Malattie imbarazzanti. Questo il messaggio dell’attaccante della Lazio: “Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di c…. Te lo dico dal profondo del cuore: vai a ca**re”.