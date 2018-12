Immobile: “Primo tempo buttato via, serve un esame di coscienza. Le responsabilità…”

Dopo il pareggio in casa del Chievo, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’attaccante della Lazio: “Il primo tempo è stato buttato via, nel secondo siamo andati così così. Abbiamo portato la palla in avanti, ma non ce l’abbiamo fatta. Questi sono due punti persi. Le responsabilità sono di tutti, come gli elogi in passato. Nella ripresa siamo andati meglio, ma era difficile fare peggio del primo. Sotto l’aspetto mentale non c’eravamo, non eravamo cattivi su ogni palla. Dobbiamo farci un esame di coscienza. I moduli lasciano il tempo che trovano, l’importante è l’atteggiamento. Conta come si scende in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio