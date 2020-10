Immobile positivo al Covid-19: la conferma della moglie con una foto sui social

Assente illustre nella Lazio durante la gara di ieri sera in Champions League. Ciro Immobile infatti non ha preso parte alla sfida contro il Club Brugge con l’incubo del covid-19 che è piombato sul club biancoceleste. Non ci sono comunicati ufficiali, ma la moglie dell’attaccante ha postato una stories che la vede separata dal marito da un vetro; a conferma di come Immobile sia risultato positivo al coronavirus.

Foto: screen