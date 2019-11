Immobile non si ferma più, 19 gol in 17 presenze stagionali: “Ma ora vorrei vincere qualcosa”

Ciro Immobile non si ferma più. Dalla Lazio alla Nazionale, la musica non cambia. L’attaccante biancoceleste è sempre più il protagonista di questa prima parte di stagione in Italia: dopo aver segnato 14 gol in 12 partite in campionato, Re Ciro si sta confermando anche alla corte di Mancini. Con la rete alla Finlandia dello scorso settembre, Immobile ha rotto un digiuno di circa due anni, stasera sono arrivati altri due sigilli che certificano il suo straordinario momento di forma (in totale, in stagione, fanno 19 gol in 17 presenze tra campionato, Europa League e Nazionale). E dopo la vittoria contro l’Armenia, lo stesso Immobile ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Sono contento, per me, i compagni, il mister e il suo staff. Abbiamo fatto un percorso netto e ci siamo divertiti. Sappiamo qual è la nostra forza, siamo un gruppo bellissimo. Ci sono le componenti per fare bene, dobbiamo lavorare con i piedi per terra ma siamo contenti. Vorrei vincere qualcosa, perché questa squadra lo merita. Ringrazio il mister dell’opportunità, stare qua è magnifico e sono riuscito anche a sbloccarmi in Nazionale che ci tenevo tanto”, ha chiuso Immobile.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro