Immobile: “Non è facile tirare due rigori uno dopo l’altro. Contro il Napoli ci giocheremo le nostre carte”

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria di Mosca: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene anche se loro erano molto aggressivi, li abbiamo fatto correre tanto e nel secondo sono calati. Siamo rimasti tranquilli nell’intervallo con il mister che ci ha detto che bastava un 30% in più per portarla a casa. Doppietta? Il portiere ha avuto la personalità di fare quel gesto. Al primo ero tranquillo, al secondo un po’ meno perché erano a distanza ravvicinata e non mi piace. Ho cercato il lato forte ed è stato più bello del primo. Napoli? A volte il poco tempo ti fa portare dietro l’entusiasmo di stasera, dobbiamo andare lì e giocarcela contro una squadra che in questo momento è prima e fra le più in forma del campionato. Ci giocheremo le nostre carte”.

FOTO: Twitter Lazio