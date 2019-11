Immobile non basta: la Lazio cade all’Olimpico, il Celtic fa festa al 95′

Alla Lazio non basta il gol di Ciro Immobile. Il Celtic ribalta la gara all’Olimpico e con il gol di Ntcham al 95′ di fatto condanna gli uomini di Inzaghi. Parte bene la squadra di casa con Immobile che trova il vantaggio dopo pochi minuti. Il Celtic è però vivo e trova la rete del pareggio con Forrest. Nella ripresa la Lazio spinge e sfiora il nuovo vantaggio a più riprese, ma all’ultimo respiro il club scozzese in contropiede punisce con il gol dell’ex Genoa Ntcham. Il Celtic vola ai sedicesimi di Europa League, ora per la Lazio si fa dura.

95' | #LazioCeltic 1-2 Triplice fischio, il Celtic si aggiudica l'incontro con un gol in extremis di Ntcham pic.twitter.com/XCgytd0Wnt — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 7, 2019

Foto: Twitter ufficiale Lazio