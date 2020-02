Immobile: “L’obiettivo non cambia. Facciamo anche divertire la gente e siamo felici”

Ciro Immobile attaccante della Lazio, protagonista della vittoria di oggi contro la Spal, ha parlato a margine della sfida dell’Olimpico.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Il nostro obiettivo non cambia, ce la giochiamo fino alla fine. Perché non provarci?”. Guardiamo dietro di noi, siamo bravi e concentrati rimanendo sempre con i piedi per terra perché dietro ci sono avversari che aspettano solo un nostro passo falso. Poi facciamo anche divertire la gente e siamo felici“.

Foto: Twitter ufficiale Lazio