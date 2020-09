Immobile: “Lewandowski è il mio modello. Sono orgoglioso della scarpa d’oro”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, vincitore della Scarpa d’oro nella scorsa edizione, ha rilasciato un’intervista a Sport Bild. Queste le sue parole al quotidiano tedesco: “La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente orgoglioso. Lewandowski è sempre stato un modello per me. Se potessi votare per il Pallone d’Oro, gli darei la mia preferenza. Quando si tratta del miglior numero 9 del mondo, i nomi Lewandowski, Suárez o Benzema vengono sempre fuori. Essere nominato insieme a loro e aver segnato più gol di questi attaccanti è incredibile per me. Penso di essermi trasferito al Dortmund in un momento ‘scomodo’ per la squadra. Il Borussia e Jürgen Klopp sono stati campioni nel 2011 e nel 2012 e poi due volte secondi. Forse allora era finita un’era.”

Foto: instagram Lazio