Immobile, lesione al retto femorale destro: fuori due mesi. Casale out 4 settimane

25/08/2025 | 15:20:34

Il Bologna ha aggiornato sulle condizioni di Ciro Immobile dopo l’infortunio contro la Roma. Il centravanti ha rimediato una lesione al retto femorale destro, si prospettano circa otto settimane di stop. Lesione di basso grado invece per Casale che si fermerà invece per un mese. Il comunicato del club: “Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.

FOTO: Sito Bologna