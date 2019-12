Immobile: “L’entusiasmo ci trasporta, abbiamo tutto per fare grandi cose. Supercoppa? Juve arrabbiata”

Ciro Immobile, attaccante e capocannoniere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel commentando il momento dei biancocelesti: “Stiamo facendo bene e il merito è un po’ di tutti, l’entusiasmo ci trasporta. Abbiamo tutto per fare grandi cose. Noi che siamo più esperti all’interno dello spogliatoio, vi assicuro che terremo i piedi per terra. La Supercoppa? La spinta dei tifosi all’Olimpico si è fatta sentire, ma sono sicuro che in tanti andranno anche a Riyad e saranno calorosi. Vista la forza del popolo laziale. Poi è strano andare a giocare in Arabia. La Juve sarà arrabbiata per il risultato del campionato. Sarà una partita difficile, una finale che dobbiamo preparare con il lavoro in allenamento, come stiamo facendo”.

Foto. Lazio Twitter