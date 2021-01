Immobile: “Lazio per sempre. L’amore della gente più importante di lottare per vincere la Champions”

Intervenuto alla trasmissione Tiki Taka, Ciro Immobile ha speso dolci parole per la Lazio, società che nel 2016 puntò su di lui nonostante le esperienze negative dalle quali veniva: “A volte uno punta ad avere sempre il massimo dalla propria carriera carriera professionale, ma io con la Lazio sono felice di quello che ho vinto a livello personale e di squadra perché abbiamo fatto delle cose davvero importanti. Quando sono arrivato io, la Lazio navigava nella zona media della classifica e siamo riusciti insieme a tutti gli altri a riportarla nelle zone alte: l’amore che mi dà la gente per strada, da cinque anni a questa parte, non può mai essere superato da una squadra più importante o che lotta per vincere la Champions”. E la promessa ai tifosi biancocelesti: “Nell’arco della vita si fanno delle scelte, ora ho scelto di sposare il progetto della Lazio fino alla fine della carriera”.

Foto: Twitter Lazio