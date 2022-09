Contrordine: Immobile non parte per l’Ungheria. Tornerà a Roma

E’ braccio di ferro tra la Lazio e la FIGC per quanto riguarda Ciro Immobile. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un giallo sulla partenza dell’attaccante della Lazio per l’Ungheria. Questa mattina il giocatore ha effettuato la risonanza magnetica per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra, accertamenti strumentali che sarebbero stati ok, come avevamo riportato. Il giocatore dovrebbe partire per Budapest, ma la sua presenza in campo non era comunque certa e sarebbe stata valutata in queste ore.

Ma come riporta la Gazzetta, sarebbe intervenuto il presidente Claudio Lotito, che teme si stiano forzando i tempi di recupero dell’attaccante e che una partenza per Budapest potrebbe complicare le condizioni del giocatore, che poi rischierebbe uno stop più lungo. Lotito starebbe cercando di bloccarlo in Italia per averlo poi al meglio alla ripresa del campionato e non rischiare ulteriori ricadute che potrebbero tenerlo più a lungo fuori.

Foto: twitter Lazio